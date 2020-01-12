Китайские военные эксперты предрекли поражение США в войне с Россией

Москва, 12 января. Россия будет иметь преимущество в военном конфликте с США, если стороны откажутся от использования ядерного оружия, заявили эксперты китайского издания Sohu.

Свою статью авторы начали с того, что развеяли миф о том, что армия США якобы превосходит ВС РФ по численности танков (у американцев их, по данным Sohu, 8 тысяч, а у России — 3 тысячи). На самом деле, как пояснили журналисты, Россия поступила очень мудро и не стала тратиться на содержание огромного количества новых боевых машин, а вместо этого законсервировала 20 тыс. новых танков, отправив их в резерв. В случае необходимости их быстро приведут в боевую готовность. А вот у Вашингтона таких козырей в рукаве нет.

Таким образом, как пишет Sohu, как только начнется война, РФ создаст огромную механизированную армию с десятками тысяч боевых машин.

«Даже если США мобилизуют Национальную гвардию и начнут усиленное производство боевых машин, то все равно будут уступать оппонентам по этому компоненту», — констатировали китайские журналисты.

Точно такая же ситуация и в сфере ВВС. У Пентагона очень немного бомбардировщиков, которые действительно могут принять бой. Эксперты подсчитали, что речь идет всего о 120 боевых самолетах. Что касается российских бомбардировщиков, то во-первых, они превосходят американские по техническим характеристикам, во-вторых, у российских летчиков есть Ту-160 и другие самолеты подобного типа. Всего в распоряжении ВКС РФ в случае наступления войны будет 200 стратегических бомбардировщиков.

«Авиаудары российских ВВС нанесут крупный ущерб американской промышленности, что серьезно подорвет производственную мощь ВПК США», – предупредили эксперты издания.

Проигрыш ждет США не только на суше и в небе, но и на море. Как отмечает Sohu, современные российские противокорабельные ракеты запросто нивелируют преимущество США по количеству авианосцев.

Но главным преимуществом армии РФ над американской, по мнению аналитиков, является боевой дух российских солдат. Они готовы защищать свою Родину ценой жизни. И это не раз доказала история, отмечает «ПолитРоссия».