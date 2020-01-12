Либерал Навальный обвинил советскую власть в нежелании репрессировать журналистов

Москва, 12 января. Скандальный блогер Алексей Навальный рассказал о своем видении причин провала реформ 90-х годов, обвинив в экономическом коллапсе, криминале и конфликтам на территории Северного Кавказа журналистов.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) заявил, что причина всех бед — работники СМИ советского периода, которых президент РФ Борис Ельцин не стал преследовать. С точки зрения популиста Навального, именно в этом заключается самая главная ошибка молодой демократической России.

Если следовать логике блогера, то нужно было поступить с журналистами советского времени точно так же, как он хотел бы поступить с людьми, которые работают на федеральных телеканалах. О репрессиях и расправах над теми, кто придерживается других политических позиций и взглядов, сам Навальный и его сателлиты говорили неоднократно.

То есть Навальный, кричащий налево и направо о ненависти к насилию, призывает как раз-таки к обратному. Бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов не раз указывал на жесткость и авторитарность Навального, с которым нужно было согласовывать буквально каждый шаг. А по словам политтехнолога Станислава Белковского, который помогал в одно время блогеру, если тот когда-нибудь придет к власти, то нынешнюю власть все будут вспоминать как эталон свободы и гуманизма, пишут Nation News.