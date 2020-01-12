Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января

Триполи, 12 января. Берлинская конференция по Ливии состоится в следующее воскресенье, 19 января. Об этом в соцсети сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 11 января идею провести ливийский саммит в столице Германии поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам российского лидера, мероприятие должно быть действительно эффективным, в нем должны принять участие государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране. Кроме того, Путин подчеркнул, что решения, принятые на саммите должны быть обязательно согласованы с участниками военного противостояния в Ливии.

8 января президент РФ во время переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал ввести режим прекращения огня в Ливии, начиная с полуночи 12 января. Силы ЛНА откликнулись на этот призыв, однако противостоящие им террористы ПНС уже через 40 минут после того, как перемирие вступило в силу, нарушили его, и начали обстреливать позиции военных Ливийской национальной армии. Атаки со стороны бандформирований продолжаются в течение дня. Кроме того, бандиты начали терроризировать местных жителей. Они слоняются по улицам Триполи, пристают к девушкам и унижают пожилых людей.