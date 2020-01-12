Экс-премьер Абхазии Шамба заявил об отставке Хаджимбы

Сухум, 12 января. Бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба заявил об отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Сообщается, что Шамба зачитал протестующим заявление Хаджимбы об отставке.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — процитировал экс-премьер заявление Хаджимбы.

Сложение полномочий подтвердил вице-президент республики Аслан Барциц.

«Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке», — отметил он.

Также об отставке Хаджимбы заявил и председатель парламента страны Валерий Кварчия.

«Да, прямо сейчас оставляет пост. На мое имя как спикера парламента написал. До завтрашнего дня все, что не прояснилось, прояснится, я думаю», — сообщил парламентарий.

Кроме того, он добавил, что пока не решен вопрос, кто будет исполнять обязанности главы государства, скорее всего этими функциями временно наделят действующего премьер-министра.

Напомним, Верховный суд Абхазии отменил итоги второго тура президентских выборов на фоне массовых протестов в столице страны Сухуме.

По началу Хаджимба отказывался покидать пост президента, но обещал урегулировать конфликт в рамках правового поля.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 9 сентября 2019 года. Хаджимба выиграл голосование, получив поддержку 47,19% избирателей, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19% голосов. С тех пор оппозиция продолжает добиваться проведения повторного голосования.