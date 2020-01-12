Сурков прибыл в Абхазию для оказания помощи в урегулировании конфликта

Сухум, 12 января. Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию для помощи в урегулировании политического кризиса. Сухум охватила волна протестов, которые продолжаются уже четыре дня. Об этом сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Руководство страны ожидает встречи с представителем России. Владислав Сурков занимается вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией и урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее в столицу Абхазии, для участия в переговорах между президентом Раулем Хаджимбой и оппозицией, прибыл заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. Отмечается, что российские делегаты пользуются высоким уровнем доверия.

Власти Абхазии считают, что посредничество Нургалиева в процессе приговоров между главой государства и оппозиционными силами, дает надежду на положительный исход диалога.

Ранее ФАН сообщал, что действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба не согласился уйти в отставку и выразил готовность сесть за стол переговоров с протестующими. Москва расценивает ситуацию гражданского противостояния в Сухуме как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшее мирное урегулирование ситуации.