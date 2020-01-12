Рената Литвинова обратилась за помощью к пластическому хирургу

СМИ взволновала новость о том, что сегодня актрису театра и кино Ренату Литвинову сбила машина, когда она прогуливалась по центру Москвы в свой день рождения. Директор Литвиновой Табриз Шахиди сообщил Федеральному агентству новостей о том, что актриса чувствует себя хорошо.

Машина сбила Литвинову на пешеходном переходе, когда актриса направлялась в салон красоты после пробежки. Девушка, находящаяся за рулем, проигнорировала переходящую по зебре Литвинову.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...», — написала пострадавшая в своем Instagram.

Актрисе пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу. Доктор Теймур Кулиев, кандидат медицинских наук, оказал ей необходимую помощь и зашил подбородок, который пострадал во время неприятного инцидента.

Вдвойне обидно, что это произошло именно в день рождения Ренаты Литвиновой.

Артистка опровергла слухи некоторых СМИ о своем якобы алкогольном опьянении в момент происшествия и подчеркнула, что была совершенно трезвой.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — заключила Литвинова.

Ранее сообщалось о том, что у Литвиновой в результате аварии повреждены рука и нога, но ни сама Рената Литвинова, ни ее представитель эту информацию не подтвердили.