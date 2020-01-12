Алжир поприветствовал перемирие в Ливии, наступившее по инициативе России

Алжир, 12 января. Алжир приветствует вступившее в силу 12 января перемирие между Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС).

Алжир призвал стороны конфликта в Ливии вернуться на путь диалога, чтобы мирным способом урегулировать кризис. Об этом сообщает Sputnik Arabic.

«[Алжир призвал] соблюдать и быстро продвигаться по пути всеобъемлющего национального диалога для мирного политического решения с учетом интересов Ливии и братского народа», - говорится в официальном заявлении.

Перемирие вступило в силу в воскресенье в 00.00 по московскому времени. Это произошло впервые с 2014 года после того, как армия под командованием фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию, цель которой заключалась в освобождении столицы Ливии от боевиков.

Россия успешно выполнила посредническую роль между сторонами конфликта в Ливии, благодаря ее усилиям у жителей страны появился шанс на мирную жизнь. Перемирие во многом удалось заключить благодаря встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января. Итогом стало совместное заявление о готовности содействовать мирному урегулированию процесса в Ливии.