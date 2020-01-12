Пять ракет взорвались рядом с авиабазой США в Ираке

Багдад, 12 января. Район американской военной авиабазы «Балад» в провинции Салах-эд-Дин в Ираке обстрелян неизвестными ракетами. Об авиаударе сообщили местные СМИ.

По данным источников телеграмм-канала Warjournal, на территории вблизи объекта разорвались как минимум пять реактивных снарядов.

Напомним, 9 января эта база также подвергалась обстрелу. Тогда неподалеку от нее упал только один снаряд. Кто начал обстрел, осталось неизвестным. Иракские СМИ сообщили, что никто не пострадал. Днем ранее, 8 января, КСИР в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил в общей сложности 15 ракет по базе США «Айн-аль-Асад» и аэропорту Эрбиля. Это стало ответом Тегерана на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Высокопоставленный военный погиб 3 января в результате удара БПЛА США по аэропорту Багдада. Вашингтон ликвидировал его, заподозрив в причастности к организации нападения иракцев на американское посольство 31 декабря 2019 года. 12 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после убийства Сулеймани «Америка в безопасности» и добавил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

Отметим, что последние действия США на Ближнем Востоке привели не только к обострению отношений с Ираном, но и к гибели ни в чем не повинных людей, летевших в украинском «Боинге-737» из Тегерана в Киев. 8 января самолет разбился по вине американского беспилотника, который вторгся в воздушного пространство Ирана и просто прикрылся пассажирским самолетом. После этого в регионе все чаще стали звучать призывы «янки гоу хоум».