Врач Водовозов рассказал, как с наступлением холодов не подхватить грипп и другие болезни

Москва, 12 января. Россиянам не стоит пренебрегать прививками от гриппа, чтобы понизить риски, которые несут в себе осложнения болезни. Об этом сообщил врач-терапевт, блогер Алексей Водовозов.

Специалист отметил, что грипп и ОРВИ держат пальму первенства среди самых распространенных зимних заболеваний. Чтобы избежать ненужных проблем, достаточно сделать прививку. По его словам, грипп относится к серьезным заболеваниям, которые могут привести к летальному исходу, передает РИА Новости.

Водовозов подчеркнул, что оксолиновая мазь практически бессильна перед вирусами и не может защитить организм. Врач призвал отказаться от посещения многолюдных мест в период эпидемий.

По мнению терапевта, для укрепления организма от болезней нужно одеваться по погоде, высыпаться и больше отдыхать.

Людям с астмой терапевт посоветовал следить за порывами ветра, которые могут вызвать приступ удушья и бронхоспазм. Он посоветовал выходить на улицу прикрывая лицо шарфом или рукой.

Он подчеркнул что, в числе традиционных зимних проблем — дефицит мелатонина, который происходит из-за нехватки солнечного света. Чтобы укрепить организм, нужно чаще гулять на свежем воздухе и давать себе умеренные физические нагрузки.

Ранее ФАН сообщал, что российский врач и ведущий Александр Мясников рассказал, что смертоносная эпидемия, которая вызвана вирусом Н1N1, может повториться. Он подчеркнул, что мы «боимся новых мутаций вирусов, которые, перейдя от животных к человеку, могут быть источниками невиданных масштабных эпидемий».