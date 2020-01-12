С наступлением перемирия в Ливии террористы ПНС обязаны освободить россиян из плена

Москва, 12 января. Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана позволили достичь долгожданного перемирия в Ливии. Следующим шагом к урегулированию конфликта в стране должно стать освобождение граждан РФ, незаконно удерживаемых террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

На фоне наступившего в Ливии прекращения огня освобождение граждан РФ, незаконно удерживаемых террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС), должно стать следующим шагом на пути к деэскалации конфликта в стране.

В тюрьме «Митига», в Триполи, содержатся российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Тюрьму контролирует бандформирование RADA, боевики которого входят в состав «МВД» ПНС Ливии.

«Митига» неоднократно попадала в сводки ООН, сообщалось о пытках, убийствах, работорговле и похищении людей с целью выкупа. По данным международных экспертов узники тюрьмы подвергаются регулярному насилию.

Террористы задержали россиян в ночь с 16 на 17 мая 2019 года без предъявления каких-либо обвинений. Ранее социологи въехали на территорию страны с соблюдением всех пограничных, таможенных и дипломатических норм для проведения научной работы. Еще одному участнику научной группы Александру Прокофьеву удалось покинуть Ливию, в то время как Шугалей и Суэйфан перестали поддерживать связь с руководством фонда.

МИД России держит ситуацию на контроле, добиваясь освобождения социологов, однако террористы ПНС Ливии продолжают в нарушение всех норм удерживать граждан РФ.

ПНС Ливии практически не контролирует многочисленные группировки боевиков, действующие фривольно на занимаемой территории. ПНС, если же оно действительно готово перейти к мирному диалогу с ЛНА, должно показать, что может контролировать боевиками, которые воюют на его стороне.

Напомним, во время двусторонней встречи президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование в североафриканской стране. После встречи лидеры России и Турции призвали стороны конфликта к перемирию. С полуночи 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, достигнуть которого удалось международному авторитету Владимира Путина.