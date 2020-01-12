Выставкой в поддержку «Сети» Вишневский убеждает петербуржцев, что терроризм — это норма

В Петербурге депутат Заксобрания Борис Вишневский открыл выставку в поддержку фигурантов дела «Сети». Однако на ней не стали рассказывать гостям, что у арестованных были изъяты оружие, гранаты и СВУ, с помощью которых они планировали совершать атаки по всей России.

Сегодня, 12 января, в Санкт-Петербурге открылась выставка по так называемому делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Выставка проходит в петербургском офисе партии «Яблоко», а главным инициатором мероприятия выступил лидер «яблочников» в городском Заксобрании депутат Борис Вишневский.

И хотя выставка заявлена как ознакомительная, но приглашенный на церемонию открытия адвокат Виталий Черкасов сразу дал понять, что она проводится в защиту фигурантов дела «Сети». Если отбросить риторическую мишуру, то по факту получается, что выставка организована Вишневским с целью поддержки и оправдания терроризма.

Боевой арсенал, о котором не рассказывают правозащитники

Российская либеральная оппозиция преподносит арестованных членов «Сети» как политзаключенных, а то и вовсе выставляет их детьми, которые решили поиграть в анархистов-бомбистов. Свое виденье ситуации они аргументируют тем, что «Сеть» так и не успела совершить ни одного теракта. По словам оппозиции, просто группа молодых людей организовала клуб по интересам и обсудила, что с помощью подрыва правительственных зданий и захвата оружейных складов в России можно было бы захватить власть.

Тем не менее сами участники организации свои действия безобидными не считают. Так, первый задержанный по делу «Сети» 21-летний житель Пензы Егор Зорин стал одним из основных свидетелей следствия. Молодой человек в октябре 2017 года добровольно явился в полицию с повинной, именно по этой причине следствие сняло с него обвинение в терроризме. Следствию Зорин подробно рассказал, какие цели преследовала «Сеть» и как ее члены готовились к терактам.

По информации, предоставленной Зориным, в октябре 2017 года был арестован инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев. Он является одним из организаторов «Сети» и принимал участие в создании террористических ячеек анархистов в Москве, Санкт-Петербурге и даже Белоруссии.

В ходе обысков у Пчелинцева помимо зарегистрированных ружей следователи обнаружили две гранаты. У его друга и также члена «Сети» Ильи Шакурского в машине был найден пистолет. У члена петербургского филиала организации Армана Сагынбаева полиция изъяла компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Всего по делу «Сети» были арестованы 11 человек, но реальная численность террористической группы может быть значительно больше, так, следствию пока не удалось выйти на членов московской ячейки.

«Безобидные» террористы Вишневского

Прекрасно видно, что организация не является такой безобидной, как пытаются ее представить оппозиционеры. К тому моменту, как правоохранительные органы начали задерживать ее членов, террористы успели обзавестись не только планами, но и вполне реальным арсеналом.

Однако на выставке в штабе «Яблока» не рассказывается о том, что «политзеки» незаконно хранили при себе гранаты. Например, в ознакомительном материале о Пчелинцеве нет ни слова об обнаруженных у него гранатах. Там даже не сказано, что у него законно хранилось огнестрельное оружие. В версии «Яблока» молодой человек представляется посетителям выставки безобидным веганом-музыкантом.

Возникает закономерный вопрос: с какой целью Вишневский рискует репутацией всей партии и устраивает такое, мягко говоря, сомнительное мероприятие в штабе «Яблока»? Ответить на него можно, если обратить внимание на гостей, приглашенных на открытие. Ключевой фигурой церемонии оказался упомянутый ранее адвокат Виталий Черкасов.

Ради депутатского мандата побратается хоть с чертом

В 2001 году Черкасов получил премию Международного пресс-клуба Америки, но в России он известен как один из основателей правозащитной ассоциации «Агора». В 2015 году прокуратура Татарстана в ходе проверки местных НКО выяснила, что ассоциация несколько лет получала финансирование из Госдепартамента США. Удалось установить, что с 2012 года только от американцев «Агора» получила не менее 12 миллионов рублей. В 2015 году организация была ликвидирована, так как руководство отказалось регистрироваться в Минюсте России как иноагент.

Сразу после ликвидации ассоциации «Агора» ее члены основали Международную группу «Агора», которая якобы вообще не ведет финансово-хозяйственную деятельность. И хотя адвокаты группы заявляют о своей аполитичности, на сайте организации прямо указано, что «Агора» ведет антироссийскую деятельность на постсоветском пространстве.

Безусловно, Вишневский был бы не прочь заручиться поддержкой столь крупной организации с американским покровительством. За последний год его политические позиции серьезно пошатнулись. В Петербурге студентки РГПУ, где депутат работает преподавателем, обвинили его в сексуальных домогательствах. А на партийном фронте проиграл сражение за пост главы «Яблока» покровитель Вишневского Лев Шлосберг.

Учитывая тот факт, что в 2021 году Петербург будет избирать новый состав депутатов в Заксобрание, у Вишневского с таким «послужным списком» шансов избраться самостоятельно практически нет. Не удивительно, что, стараясь спасти свое положение, «яблочник» готов поддерживать хоть гомосексуалистов, хоть террористов, хоть анархистов-бомбистов.

Наша редакция выражает надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на выставку, которая должна продлиться еще месяц, и проверят ее на факт оправдания терроризма. Мы уверены: как бы ни были сильны амбиции политиков, ради них они не должны предавать интересы своего народа и страны.