Многодетным и малоимущим семьям подарили Рождество. ФАН-ТВ

Благотворительная «Рождественская елка» для детей из многодетных и малообеспеченных семей прошла в Музее Победы. Это мероприятие уже стало традиционным — его история ведет отсчет с 2013 года.

Организатором мероприятия стал Храм Великомученика Георгия Победоносца Патриаршего подворья на Поклонной горе. Перед детьми и их родителями выступил епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов), который пожелал детям радости и побольше улыбок, а взрослым — почаще вспоминать свое детство.

Маленькие зрители посмотрели концерт в исполнении оркестра под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко, а также шоу известного кукольника Николая Зыкова, выступавшего во многих городах мира.