Палата представителей обратится за помощью к Египту в случае военной интервенции в Ливию

Спикер Палаты представителей в Тобруке Агила Салех пообещал заручиться военной поддержкой Египта в случае вступления в ливийский конфликт третьей воюющей стороны в его страну. Об этом сообщает египетское издание «Arabic Sputnik».

В своей речи Агила Салех отметил, что Схиратские соглашения больше не имеют эффективности в Ливии — международное сообщество проигнорировало этот факт и продолжает признавать легитимность так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, но чиновники главы ПНС Файеза Сарраджа игнорировали волю ливийцев и их право защищать свою страну, легитимность избранного парламента и приняли решение о возвращении колониализма.

«Президентский совет ПНС нарушил политические соглашения и Конституцию, нарушив суверенитет Ливии и подвергнув опасности другие страны. Ливийцы и национальная армия имеют право бороться с терроризмом и защищать родину перед лицом турецкого вторжения», — добавил спикер Палаты представителей Ливии.

По мнению специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Аббаса Джумы, так всегда происходит, когда в стране хаос, а власти как таковой нет или она неспособна решить конфликт самостоятельно.

«В таком случае подключаются страны-гаранты. В этом плане нет ничего нового. И вот не прошло и суток, как ПНС и ЛНА снова стали предъявлять друг другу обвинения в нарушении режима тишины. Естественно, главную дестабилизирующую роль в регионе сегодня играет Турция — это такая опора «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ организация. — Прим. ФАН) в регионе. Это страна [Турция], которая уже давно не обращает внимание на правила приличия, на международные законы, вторгается на территорию суверенных государств, и то, что в Ливии творится, тоже можно признать вторжением, потому как ПНС является нелегитимным правительством и не имеет права говорить от лица ливийского народа, а тем более кого-то приглашать. Анкара пошла на сделку с бандформированиями, сомнительным политиками и вводит туда войска», — убежден Аббас Джума.

Спецкор ФАН отмечает, что на любое действие есть противодействие, и тобрукское правительство в ответ на решение ПНС может применить зеркальные меры.

«Логично будет, если со стороны восточного легитимного правительства последует просьба к Египту о военной помощи. Если раньше мы говорили о столкновении египетских и турецких прокси, то сейчас на горизонте замаячило прямое столкновение между Турцией и Египтом, не косвенное, с жертвами. Это крайний радикальный сценарий, но сейчас он не невозможен. Тем более, отношения между Каиром и Анкарой давно нельзя назвать дружескими — они идеологические противники и ненавидят друг друга, а в Ливии их интересы столкнулись лоб в лоб», — добавил Джума.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление 8 января, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование, посвященное вмешательству Турции во внутренние дела Ливии посредством поставок оружия на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в обход оружейного эмбарго ООН и боевиков из Идлиба. Более подробно ознакомиться с деталями турецкого вмешательство можно в материале ФАН.