Глава Пентагона заявил о готовности провести переговоры с Ираном

Вашингтон, 12 января. Действия генерала КСИР Касема Сулеймани могли привести к военному конфликту между США и Ираном, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, у Сулеймани «на руках была кровь сотен американских военнослужащих». Таким образом, Эспер намекнул на то, иранский генерал, по версии Белого дома, участвовал в подготовке провокаций в отношении посольства США в Ираке.

В связи с этим, как подчеркнул Эспер, США не жалеют об убийстве Сулеймани, потому что теперь Америка «в большей безопасности». Однако, как поспешил оговориться военный, это совершенно не означает, что Штатам не нужно быть внимательнее в отношении Тегерана.

При всем при этом, по словам Эспера, США готовы к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных условий.

«Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед — ряд шагов», — сказал он в эфире телеканала CBS News.

По его мнению, эти шаги могут помочь Ирану «стать лучше».

Напомним, 3 января США нанесли удар по аэропорту Ирака, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал произошедшее «актом международного терроризма». Президент Исламской Республики Хасан Роухани пообещал, что Иран отомстит за смерть генерала КСИР. 8 января КСИР объявил об операции «Мученик Сулеймани» и выпустил ракеты по двум американским военным базам. По данным СМИ, погибли 80 человек. При этом в Вашингтоне заявили, что среди военных США пострадавших нет. После этого Трамп заявил, что против Ирана будут введены новые санкции, а также заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, пока он занимает пост президента США.

Но на этом провокации не закончились. 8 января американский беспилотник MQ-9 Reaper стал причиной крушения украинского «Боинга-737» в Иране. Военный эксперт и бывший летчик Алексей Дворцов заявил, это уже далеко не первый инцидент, когда БПЛА США прикрывается пассажирским лайнером при выполнении боевой задачи.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что трагедия с украинским «Боингом» позволит изгнать США с Ближнего Востока. По его словам, призывы «янки, гоу хоум» уже давно звучат в регионе, ведь все понимают, что США должны уйти за океан.