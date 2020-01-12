Силы ПВО ЛНА сбили турецкий ударный беспилотник в небе над Триполи

Триполи, 12 января. Турецкий грузовой квадрокоптер сбили силы ПВО Ливийской национальной армии в небе над Триполи. Об этом сообщило издание Almasarly.

На фотографиях, опубликованных в социальной сети Twitter, видно, что беспилотник нес на себе две 120-мм мины, что является прямым нарушением наступившего в Ливии перемирия.

Отметим, что после переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, у Анкары появился шанс отказаться от поддержки так называемого ПНС, прекратить поставки техники и оружия боевикам и вместе с Россией остановить боевые действия в стране.

Однако пример Сирии, где Турция уже который год не может демилитаризовать провинцию Идлиб, говорит о том, что к реализации Анкарой каких-либо мирных инициатив следует подходить критически.

Нельзя категорически отметать и вариант, при котором Эрдоган решит продолжать избранную до переговоров с Путиным линию, но в таком случае ему следует отдавать себе отчет в том, что если ливийская кампания будет провалена, то на грядущих выборах ему придется очень несладко. Тут уже не получится использовать курдскую угрозу или борьбу с проповедником Фетхуллахом Гюленом.