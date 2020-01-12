Макгрегор сокрушит американца Серроне в предстоящем бою

Москва, 12 января. У американского бойца MMA Дональда Серроне нет шансов выстоять в бою против ирландца Конора Макгрегора. Бой пройдет в рамках турнира UFC 246. Об этом сообщил действующий боец UFC Рамазан Эмеев.

Эмеев считает, что предстоящий бой будет зрелищным и завершится безоговорочной победой Макгрегора. По его мнению, ирландский боец мотивирован на победу сильнее и сокрушит своего американского оппонента. Не исключено, что поединок закончится досрочно, передает «Пятый канал».

При этом спортсмен добавил, что длительный перерыв в карьере Макгрегора может негативно сказаться на физическом состоянии и подготовке спортсмена.

Напомним, что Макгрегор взял паузу в карьере в октябре 2018 года после поражения в бою с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмены боролись за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор уверен, что боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым не избежать, передает «Национальная служба новостей».