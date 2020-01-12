Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях» после ухода Михалковой

Москва, 12 января. Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала о переменах, возникших в коллективе после ухода Юлии Михалковой.

Корнева заявила, что никто не делает трагедии из-за перемен в составе команды.

«Конкретно для меня мало что поменялось — просто минус один человек в команде. Хотя теперь нас быстрее гримируют», — отшутилась она.

По ее мнению, творческая труппа не претерпела особых изменений, и все артисты работают в обычном режиме.

«Все идет в штатном режиме: мне дают номера, я их учу, просто делаю это без Юли — с другими людьми. У нас нет разделения на «мальчики-девочки» в коллективе: мы все солдаты одной системы», — рассказала актриса.

Также она отметила отсутствие каких-либо разногласий с другой девушкой «Пельменей» Иланой Юрьевой и уклонилась от рассуждений о судебных тяжбах с бывшим руководителем коллектива Сергеем Нетиевским.

«Я не лезу в эти дела. Считаю, что меня они не касаются. Просто выполняю свою актерскую работу и никуда из команды уходить не собираюсь», — подчеркнула Корнева.

Ранее исполнитель шансона Александр Новиков заявил, что кризис в коллективе «Уральских пельменей» настал из-за большого количества денег, сообщал НСН. Артист заметил, что финансовые вопросы зачастую становятся причиной для распада творческих коллективов и групп.