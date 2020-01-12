Пасечник анонсировал повышение зарплат и пенсий в ЛНР

Луганск, 12 января. Новый год в Луганской Народной Республике начался с хороших новостей: власти ЛНР анонсировали повышение зарплат и пенсий. Съемочная группа Федерального агентства новостей решила разобраться, какие категории жителей республики будут получать теперь больше и когда именно запланировано повышение выплат.

На официальном сайте главы ЛНР сообщается о новом повышении зарплат и пенсий. Леонид Пасечник поручил правительству республики поднять зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих, а также пенсии до уровня Ростовской области. Срок исполнения поручения — два года.

Амбициозные планы правительства республики не могут не радовать, но мы решили выяснить, какова ситуация на сегодняшний день. Отправляемся в одно из почтовых отделений Луганска, чтобы узнать, как сейчас обстоит дело с выплатой пенсий: есть ли задержки и как реагируют пенсионеры на уже прошедшие повышения.

Людмила Хритоненкова, почтальон отделения почтовой связи №57 ГУП «Почта ЛНР», 11 лет работает на почте. Сегодня несет луганчанам уже повышенную пенсию. По ее словам, о новых решениях правительства мало еще кто знает, но летнее повышение все пенсионеры восприняли с энтузиазмом.

Без сомнения, все положительные перемены вселяют в жителей Луганской Народной Республики новые надежды и, в первую очередь, на мир.