Елизавета II созывает экстренное совещание из-за принца Гарри и его жены Меган Маркл

Лондон, 12 января. Королева Британии Елизавета II созывает экстренное совещание из-за отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевского финансирования, а также намерения пары жить не только в Великобритании, но и в Соединенных Штатах.

Совещание пройдет 13 января Сандрингемском дворце. В нем примут участие принц Чарльз и его сыновья принц Уильям и принц Гарри. При этом Меган Маркл выйдет на связь в режиме видеоконференции, потому что сама в это время будет находиться в Канаде.

Британские СМИ ранее сообщили, что королевская семья восприняла решение принца Гарри и его супруги чуть ли не как личное оскорбление, потому что Гарри просто поставил королеву перед фактом, ничего предварительно не обсудив.

Что касается планов Меган и Гарри самостоятельно зарабатывать на жизнь, то уже известно, что Маркл заключила соглашение со студией Disney и будет заниматься озвучиванием персонажей мультфильмов. Все вырученные от этого средства пара собирается передать в пользу организаций по защите диких животных.