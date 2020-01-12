Боевики ПНС обстреливают позиции ЛНА из минометов, несмотря на перемирие

Триполи, 12 января. Пользователи Сети сообщили о минометном обстреле позиций Ливийской национальной армии в районе Айн Зара на фоне наступившего в стране перемирия.

Протурецкие боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) ведут минометный обстрел позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлении Айн Зара.

Ранее сообщалось, что в Триполи из Мисураты прибыла новая группа сирийских боевиков для поддержки террористического ПНС Ливии. Семь автобусов под охраной четырех вооруженных автомобилей перевезли джихадистов из Мисураты в Триполи.

Получается, что заключенное перемирие боевики ПНС используют лишь для того, чтобы накопить силы. Напомним, главарь так называемого ПНС Файез Саррадж, понимая, что перемирие — это единственный шанс на спасение, прибыл в Турция, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах 8 января высказались касательно вопросов урегулирования ситуации в Ливии, указав на готовность оказывать содействие мирному разрешению кризиса в стране.