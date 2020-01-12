ПНС Ливии нарушили перемирие, подвергнув позиции ЛНА обстрелам

Перемирие в Ливии продержалось всего сутки — боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии открыли огонь по направлениям Машруа аль-Хадба, Айн-Зара и Салах ад-Дин.

Как сообщается в официальном аккаунте 155 батальона Ливийской национальной армии (ЛНА), террористы ПНС Ливии открыли огонь на указанных направлениях вопреки режиму тишины, инициированном президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Twitter также есть сообщения от рядовых пользователей ресурса о нарушениях со стороны ПНС — в постах говорится об обстрелах Хадаба.

#طرابلس



ميليشيات الحشد الان تخرق الهدنة وتقوم بالرماية على قواتنا المسلحة المرابطة في مشروع الهضبـة وعين زارة — ابن ليبيا السرتاوي???????????????? (@MstrMax11) January 12, 2020

«Это показатель того, что хотя турецкие военные и зашли на ряд баз ПНС Ливии, все же они не установили доминантную позицию, и руководство ПНС пока что не подконтрольно Эрдогану. Когда все вооруженные силы Сарраджа перейдут под контроль Турции, а ЛНА в той же степени будет ассоциирована с Российской Федерацией, тогда между нашими странами, Россией и Турцией, будет выстроена новая формула дальнейшего развития Ливии и урегулирования кризиса. Не только Турция, но и Россия станут двумя сторонами-гарантами дальнейшего развития Ливии в целом», — считает кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

Говоря о возможных вариантах развития событий в рамках разрешения вооруженного противостояния в Ливии многие эксперты рассматривают модификацию сирийского сценария. По мнению политолога, в контексте решения ситуации в Ливии такой вариант будет не совсем корректным.

«Я думаю, здесь такой формат не подойдет — в ситуации с Ливией нужны новые договоренности и форматы взаимодействия, потому что это две разные страны с двумя разными контекстами войн. В данной ситуации нужны новые формулы, но без участия Запада в лице США и европейских акторов. Эта формула должна развиваться исключительно между Москвой и Анкарой — две страны, которые договариваются между собой и в дальнейшем способствуют сохранению стабильности в регионе», — убежден Бредихин.

Напомним, 8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.