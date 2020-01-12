Депутат Госдумы Шерин уверен, что Ирак останется доволен системами ПВО С-400 «Триумф»

В парламенте Ирака рассматривается возможность вооружения своей армии российскими комплексами противовоздушной обороны С-400 «Триумф». По заявлению члена комитета по безопасности и обороне законодательного органа этой страны Карима Алауи, которое тот сделал для The Wall Street Journal, США множество раз разочаровывали Ирак, не поставляя необходимых молодой демократии вооружений. Таким образом, можно сказать, что Соединенные Штаты своей неумелой политикой в регионе породили устойчивый спрос на российское вооружение на Ближнем Востоке, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин.

«Российская Федерация занимает устойчивое второе место по поставкам оружия в мире, — сказал парламентарий. — Ведь вкладывая в него деньги, страны получают не только сами средства защиты, но и возможность для обучения своих военных кадров в России тому, как надо ими пользоваться, либо возможен вариант с прибытием наших инструкторов к государству-заказчику».

Собеседник ФАН подчеркнул, что РФ всегда до конца выполняет взятые на себя обязательства по поставкам того или иного вооружения.

«Мы никогда не будем поступать, как, например, Франция, которая, поджав хвост, поспешила обнулить контракты по поставкам России двух вертолетоносцев «Мистраль» после событий весны 2014 года, — заявил депутат. — Так что если иракцы хотят, то при желательной 100% предоплате они могут получить новейшие виды нашего вооружения. Это будут контракты жизненного цикла: мы эти установки с С-400 будем сами же на месте налаживать, обслуживать, производить замену каких-то агрегатов, обучать местный персонал».

По мнению Шерина, Ираку также следует закупить российские военные самолеты. И не только ему — если бы Иран при обстреле военной базы США пользовался современной разведывательной авиацией, его вооруженные силы никогда бы не перепутали пассажирский авиалайнер с крылатой ракетой.

«Для того, чтобы государство чувствовало себя в безопасности, ему нужно обеспечить превосходство в своем воздушном пространстве, — считает парламентарий. — Для этих же целей надо покупать еще и наши вертолеты — например, из серии «КА» — это отличный вариант по разумной цене для тех, кто хочет попробовать данный вид вооружения. Также у нас очень хорошие системы баллистических ракет и залпового огня — последние способны выжечь за раз 64 гектара земли на расстоянии 186 км».

Шерин признался, что Ирак удивил его своим желанием активно вооружаться. Он также выразил уверенность в том, что Ирак останется доволен приобретением российских систем ПВО.

«Они, видимо, там только что поняли, что являются оккупированной страной, которая не имеет права на какие-то самостоятельные действия, — сказал парламентарий. — Атака на высокопоставленного военного деятеля на их собственной территории без какого бы то ни было предварительного уведомления оказалась явным ударом по их международному авторитету. Однако я не представляю, как и через какие счета Ирак будет расплачиваться с нами за оружие, если американцы все их заморозят. И как они технически смогут обеспечить переброску С-400 из России к себе — тоже не совсем понятно».

По словам парламентария, для целей Ирака вполне хватит и комплексов ПВО предыдущего поколения — С-300, которые, кстати, есть на боевом дежурстве и у Ирана.