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Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

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Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Москва, 12 января. Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с Украиной и Сирией. Беседа прошла в формате телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран в телефоном разговоре коснулись положения дел в Сирии и затронули тематику конфликта на юго-востоке Украины, передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Макрон на саммите «нормандской четверки» не дал Зеленскому и Путину пообщаться наедине, передает «Ридус».

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