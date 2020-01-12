Миллер заявил о готовности достроить «Северный поток — 2». События дня. ФАН-ТВ

Россия сама достроит «Северный поток — 2» Россия в силах достроить «Северный поток — 2» без иностранных подрядчиков. Об этом сегодня рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это займет чуть больше времени, но технически сорвать реализацию проекта уже не удастся. Такой посыл оппонентам прозвучал в словах председателя правления «Газпрома» в выступлении. Напомним, в конце декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Одна из статей расходов бюджета — санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» (то есть гражданских объектов). Компаниям, ведущим прокладку труб, пригрозили заморозкой активов, если они не свернут работы. Основной подрядчик — фирма Allseas — практически сразу прекратила строительство. Впрочем, завершить работы планировалось до конца прошлого года, так что задержки по срокам уже не миновать, ну а об отмене речь никто не ведет. Российский газ уже успешно побежал в Турцию и другие страны Восточной Европы по «Турецкому потоку», а голубое топливо из «Северного» с нетерпением ждет Германия. На встрече с канцлером Ангелой Меркель президент России Владимир Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца текущего, либо в I квартале 2021 года.

Ирак хочет купить у России С-400 Багдаду нужны мощные системы ПВО — такое мнение озвучил сегодня член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи. А подразумевались под мощными системами российские «Триумфы». По словам чиновника, американцы уже многократно разочаровывали Ирак в вопросах оружейных поставок. А три месяца назад представитель Багдада уже бывал в России по вопросу приобретения ЗРК С-400. Переговоры затормозил политический кризис, отставка премьер-министра и, конечно, агрессивная риторика Вашингтона, а также угрозы жестких экономических санкций (куда без них). Теперь же ситуация на Ближнем Востоке обострилась так, что Багдаду стало, похоже, не до тонкой дипломатии. Иностранных военных настойчиво просят покинуть территорию страны, а парламент уполномочил нового премьера купить системы ПВО у России. Переговоры по поставкам российских ПВО восстановились. Стоит отметить, что сейчас в распоряжении Ирака скромный комплект истребителей F-5 и F-15, которых для защиты от авиаударов явно недостаточно.