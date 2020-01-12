Путин обсудил с премьером Италии Конте ситуацию в Ливии

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии, проблемы урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что политики обменялись мнениями по поводу обстановки в североафриканской стране.

«Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса. В этой связи Джузеппе Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Диалог состоялся по инициативе итальянской стороны.

Напомним, на прошедшей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин смог убедить своего коллегу отказаться от оказания поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее Анкара перебросила из Сирии боевиков на территорию североафриканской страны.

После встречи российский и турецкий лидеры призвали враждующие стороны к прекращению огня, передавало радио Sputnik. С полуночи 12 января в Ливии действует перемирие.