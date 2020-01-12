Москва, 12 января. Спикер парламента Ливии, единственного легитимного органа в стране, Агила Салех прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщил советник парламентария.

Отмечается, что Салех пробудет в российской столице два дня, в течение которых проведет переговоры по вопросу прекращения огня в Ливии, наступление которого стало во многом заслугой президента РФ Владимира Путина.

Парламент Ливии, базирующийся в городе Тобрук, является на данный момент единственным органом, законно избранным гражданами страны, и контролирует ее большую часть.

Столицу Ливии Триполи занимают террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое было сформировано в начале 2016 года по Схиратскому соглашению. В соответствии с документом ПНС должно было существовать два года. В течение этого срока правительство обязывалось разработать конституцию и обеспечить безопасность граждан. Однако в реальности ПНС не справилось с этими задачами, связалось с террористами, торговцами наркотиками и людьми, тем самым потеряв легитимность.