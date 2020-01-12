Путин и Макрон призвали приложить усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном

Москва, 12 января. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону напряженную ситуацию вокруг Ирана. Беседа лидеров двух стран состоялась в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин и Макрон сошлись во мнении, что после совместных ракетных обстрелов США и Иран должны вести себя сдержанно. Кроме того, политики высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Напомним, 5 января Тегеран объявил о полном выходе страны из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью государствами — посредниками. Такое решение власти Ирана приняли после того, как 3 января генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде по приказу президента США Дональда Трампа. При этом Тегеран намерен и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

США, к слову, вышли из сделки в одностороннем порядке еще в мае 2018 года. После этого Иран начал поэтапно отказываться от выполнения двух пунктов соглашения. Власти других стран, подписавших это соглашение, продолжали настаивать на том, что оно должно быть сохранено.

9 января вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в ближайшее время Дональд Трамп свяжется с лидерами стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.