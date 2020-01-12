Путин и Макрон обсудили урегулирование кризиса в Ливии

Москва, 12 января. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 12 января провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование кризиса в Ливии. Соответствующую информацию передает пресс-службе Кремля.

Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы международной повестки, особое внимание акцентировав на ливийской проблематике.

«В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле», — проинформировали в Кремле.

Президенты двух стран также указали на важность соблюдения обеими сторонами конфликта в Ливии режима прекращения огня и заявили о готовности содействовать мирному урегулированию ситуации в стране. Кроме того, президенты РФ и Франции выразили намерение способствовать успешному проведению международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, которые прошли 8 января, заявили о готовности оказывать содействие мирному решению кризисной ситуации в Ливии.