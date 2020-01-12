Главные новости 12 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 12 января.

Певица Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини после своего признания о сильном похудении. Гагарина показала фото в бикини после сильного похудения.

Впервые за много месяцев антитеррористической операции «Аль-Карама» в Ливии наступило перемирие. В Триполи наступило перемирие.

Новый год звезда сериала «Моя прекрасная няня» встретила в клинике, но после праздников ее отпустили домой. Заворотнюк выписали из больницы домой.

В распоряжении ФАН оказались фотографии с места страшного ДТП с участием легковой машины и микроавтобуса в Рязанской области. ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью.

Вооруженные силы Украины разместили военную технику у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. ВСУ разместили военную технику у жилых домов в Донбассе.

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным. Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным.

Наступившее в Ливии перемирие — заслуга президента России Владимира Путина, считает политолог Константин Беловодский. Эксперт назвал наступившее в Ливии перемирие заслугой Путина.

Видеообращение Владимира Зеленского с соответствующим заявлением опубликовано на сайте президента Украины. Зеленский заявил, что виновники крушения украинского «Боинга» «не отвертятся».

Большинство крупных российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах. Крупные банки России отказались от выдачи кредитов в магазинах.

Клинцевич назвал глупостью слова Турчинова о причастности России к крушению украинского «Боинга» в Иране. Клинцевич ответил Турчинову после его слов о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.