Донбасс, 12 января. ВСУ активизировали обстрелы ДНР. Украинские разведчики неудачно помянули умершего командира. Генштаб не досчитался в передовой бригаде ВСУ 50 американских радиостанций. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики обстреляны в минувшие сутки украинскими военными. Всего зафиксировано десять ударов на всех направлениях обороны ДНР. Армия Киева традиционно применяла 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел поселка Донецкий из вооружения боевой машины пехоты.

Поминки офицера обернулись потерями для ВСУ

Довольно показательный случай произошел на украинских позициях на юге Донецкой области, где дислоцируются подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Еще 8 января утром вблизи позиций в канаве найден мертвым старший лейтенант Панченко, который командовал взводом беспилотников в 131-м отдельном разведбатальоне ВСУ. Умер офицер из-за переохлаждения, уточняют в Управлении Народной милиции ДНР, а накануне Панченко отмечал праздник Рождества обильным употреблением алкоголя.

На следующий день после обнаружения тела офицера его подчиненные попытались запустить в сторону донецких позиций беспилотник с прикрепленным взрывным устройством. В республике не исключили, что таким образом горе-вояки пытались то ли отомстить за умершего командира, то ли просто устроить «поминальную акцию». Но получилось все наоборот — из-за перегруза беспилотник со взрывчаткой упал после запуска на украинские позиции и взорвался, в результате чего четверо военнослужащих получили осколочные ранения различной тяжести. Важно отметить, что запускавшие БПЛА «защитники» перед акцией также изрядно выпили.

Военная помощь США не задерживается в украинской армии

Полсотни американских переносных радиостанций Harris, переданных в 46-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ по линии военной помощи США, отсутствует в данном соединении. Пропажу дорогостоящего оборудования установила комиссия Генерального штаба украинской армии во время проверки использования переданных средств, сообщает Управление Народной милиции ЛНР.

По факту отсутствия носимых радиостанций американского производства в соединении проводится разбирательство. Но напомним, что это далеко не первый случай пропажи военной помощи США. Недавно военная полиция ВСУ выявила отсутствие 12 приборов ночного видения в передовой бригаде украинской армии в Луганской области. Самым распространенным способом воровства военной помощи в передовых подразделениях ВСУ является списание ее на уничтоженную якобы в результате обстрелов ДНР и ЛНР и дальнейшая реализация на черном рынке Украины.