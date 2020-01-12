Пилоты посадили летевший в Мумбаи самолет из-за угрозы взрыва

Москва, 12 февраля. Женщина угрожала взорвать в воздухе самолет авиакомпании AirAsia. Воздушное судно, летевшее из Калькутты в Мумбаи, пришлось экстренно посадить на землю. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Пассажирка рейса заявила о своем намерении взорвать самолет спустя 40 минут после вылета из Калькутты. 25-летняя девушка заявила, что подорвет борт в любую минуту с помощью прикрепленных к ее телу бомб, передает РИА Новости.

Информацию о случившемся доложили на землю. Пилот предупредил диспетчеров, что будет сажать самолет. Управление воздушным движением аэропорта объявило о состоянии повышенной готовности. После посадки самолет отбуксировали в безопасную зону.

Пассажирку задержали спецслужбы и передали местным правоохранителям. Никаких бомб на ней не оказалось. Обыск самолета тоже не принес результатов.

Ранее сообщалось, что суд в Австралии приговорил двух братьев к 36 и 40 годам тюремного заключения за намерение взорвать самолет Etihad Airways в июле 2017 года, сообщает «Ридус».