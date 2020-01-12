Политолог Смолин прокомментировал шутку Путина о покаянии Трампа

Во время посещения Дамаска президент РФ Владимир Путин прогулялся со своим сирийским коллегой Башаром Асадом по древнему городу. В процессе прогулки они вспомнили о пути к Дамаску апостола Павла, который был ослеплен светом с неба и вскоре покаялся. Путин пошутил, что Асаду стоит пригласить в эти святые места президента США Дональда Трампа «для исправления». Руководитель Центра гуманитарных исследований Михаил Смолин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей засомневался в том, что Трамп когда-либо просто смягчит свою риторику, не то что пересмотрит собственное мировоззрение.

Стоит напомнить, что выражение «путь в Дамаск» принято считать обозначением некоего поворота, знаменующего собой какую-то важную историческую перемену.

Фрагмент разговора, который состоялся между Путиным и Асадом во время посещения лидерами двух стран православной церкви Святой Девы Марии, показали в эфире программы телеканала «Россия-1» «Москва. Кремль. Путин».

«Шутка, мне кажется, весьма интересная, тонкая. Слово о надежде превращения из Савла в Павла президента Трампа, мне кажется, услышат как в христианской России, так и в христианской части Соединенных Штатов. Это очень любопытное сравнение, связанное с подталкиванием определенных кругов в мире к взгляду на лидера США как на гонителя очень многих стран. Применение как военной силы, так и экономических санкций действительно выглядит как деятельность апостола Павла до того, как он крестился. Он ведь был гонителем христианства и в целом правоверья», — пояснил Смолин.

Сирийский президент Башар Асад пошутил, что в случае визита Трампа и его прохождения по священной дороге, с американским президентом «станет все нормально».

«Тонкость шутки очень глубокая. Но я сомневаюсь в том, что Трамп может когда-нибудь покаяться, если его внутреннее убеждение состоит в том, что он считает себя олицетворением самих Соединенных Штатов, и, соответственно, он думает, что может поступать, как захочет. Здесь навязывание своей воли странам как Европейского Союза, так и Ближнего Востока, Дальнего Востока — такая квинтэссенция американского взгляда на мир, которая в Трампе достигла стопроцентной густоты, максимальной концентрации», — отметил политолог.

В ходе визита главы Российской Федерации в Дамаск президенты обсудили вопросы, связанные с сохранением сирийской государственности и территориальной целостности. Также Путин пообещал передать Трампу приглашение от сирийского лидера.

«Может быть, как раз политика именно Трампа и показала миру во всей красе, как США действительно относятся и к своим союзникам, и к своим противникам, и к своим соперникам. По большому счету, принципиальной разницы в глазах США среди них нет. Если чего-либо требуют интересы Соединенных Штатов, они готовы накладывать санкции и воспринимать как противников любую страну — хоть из ранга противников, хоть из союзников», — заключил Смолин.

Напомним, что Путин встретился с Асадом 7 января в Сирии, куда прибыл с официальным визитом.

Апостол Павел, до крещения носивший имя «Савл», перед озарением на пути в Дамаск был воинствующим фарисеем и активно участвовал в преследовании христиан.