في العاصمة الليبية طرابلس تم وقف إطلاق النار. حدث هذا اليوم، 12 يناير، في منتصف الليل بتوقيت موسكو. كانت القوات المسلحة للجيش الوطني الليبي أول من أنهى الأعمال القتالية.

وهكذا رد المشير خليفة حفتر على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا. بعد ساعة توقف الحريق من جانب مقاتلين حكومة الوفاق. وحتى الساعة الثالثة صباحًا، أطلقت العصابات المنفصلة التي تسيطر عليها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني من حين لآخر، لكن بحلول منتصف الليل توقفت الطلقات.

أصبحت هدنة اليوم ممكنة بفضل الجهود الدبلوماسية لروسيا. قبل أيام قليلة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة وقف سفك الدماء في ليبيا والبدء بوقف إطلاق النار من جانب الأطراف المتحاربة. هذه المبادرة حظيت بدعم كامل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في ليلة 12 يناير، أصدر مسؤولو الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق بيانات لوقف الأعمال العدائية.

تتحدث خبيرة السياسة يوليا ستيركوفا عن الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحادث سواء بالنسبة لسرد النزاع في ليبيا أو للصراعات الأخيرة الأخرى، مذكّرة بأنه في مثل هذا الوقت القصير لم يتمكن أحد من التوفيق بين الأطراف المتحاربة باستثناء فلاديمير بوتين.

"تجدر الإشارة إلى دعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره إلى تطبيق وقف لإطلاق النار خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى في أغسطس 2019، وهو الأمر الذي لم يتم ملاحظته. الآن نرى دعمًا إجماعيًا لمبادرات الرئيس الروسي من قبل جميع المشاركين في المواجهة ومؤيديهم العلني والسري داخل ليبيا وخارجها. انتهى الصراع العنيف حول طرابلس كما لو كانت موجة يد. دخل الأسد القفص ووقف النمور، علقت الخبيرة على الوضع في ليبيا.

نذكر أن في يوم 11 يناير، أثناء زيارتها إلى موسكو، اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين. أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفكرة، لكنه أشار إلى أنه من الضروري ضمان المشاركة في حالة البلدان المهتمة حقًا بحل النزاع الليبي، وبهذه الطريقة فقط يمكنك الحصول على نتيجة من المؤتمر.