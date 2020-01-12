أصبحت الهدنة في ليبيا ممكنة فقط بفضل الموقف المبدئي للاتحاد الروسي ورئيسه فلاديمير بوتين. هذا الرأي علق على وكالة الأنباء الفيدرالية من قبل مرشح العلوم التاريخية ورئيس تحرير مجلة آركون أنتون بريديكين والعالمة السياسية والاستراتيجية السياسية ناتاليا إليزيفا.

هدنة في ليبيا

في ليلة الأحد، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والإرهابيين من حكومة الوفاق المزعومة عن وقف الأعمال العدائية في غرب ليبيا.

سابقا، وافق رئيسا تركيا والاتحاد الروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على موقف مشترك بشأن ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات على الفور. وهكذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا - لأول مرة منذ عدة أشهر من عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب. كانت هناك فرصة حقيقية لحل الأزمة الليبية بسلام.

ضامن السلام والأمن

كما لاحظ أنتون بريديكين بأن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بذل كل ما في جهده الاقصى لتحقيق الاستقرار في الوضع في ليبيا.

بعد نتائج الحرب الوطنية العظمى، اقترح جوزيف ستالين الاتحاد السوفياتي كضامن للاستقرار والسلام في ليبيا. لكن بعد 70 سنة فقط من حكم فلاديمير بوتين حصلت روسيا على هذا الحق. تعمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها على تغيير مكانتها وتصبح جزءًا من السياسة الروسية الداخلية وليس المحلية. تبذل روسيا أقصى جهدها ممكن لاستقرار الوضع في ليبيا والحفاظ على دولتها. واستنتج الخبير إلى أن "الخطوات الأخرى لبلدنا ستكون أيضًا حفظ السلام والأفضل للشعب الليبي."

وفقًا لناتاليا إليسايفا، فإن النزاعات التي اجتاحت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بمرحلة انتقالية من مرحلة الاحتراق إلى المرحلة الساخنة والعكس صحيح. يعتقد الخبير أن هذا التحول يمكن السيطرة عليه ويعتمد على عدد كبير من الأطراف المعنية التي وقف إطلاق النار في النهاية.

"لسوء الحظ، لم تتمكن أي من المنظمات الدولية من التأثير في نهاية النزاعات ولم ترغب في ذلك. علاوة على ذلك أكدت الأمم المتحدة سيئة السمعة في السنوات الأخيرة فقط وضعها الزخرفي. على خلفية هذا المواءمة بين القوات، كانت روسيا هي التي أرست نفسها كضامن للأمن يمكن أن يؤثر على وقف إطلاق النار. لم يسعى الاتحاد الروسي أبدًا إلى هدف تخصيص موارد المناطق لنفسه. هذا سمح لنا باتخاذ الموقف الذي تم التعبير عنه أعلاه"، - استنتجت ناتاليا إليسيفا.

وفي الوقت نفسه، فتح مقاتلو حكومة الوفاق إطلاق النار رغم الهدنة في بعض المناطق. يتم تسجيل انتهاكات من قبل الإرهابيين في المنطقة الغربية في عدة اتجاهات. فتح مسلحو حكومة الوفاق النار في منطقة المشروع فورا بعد اعلان الهدنة في غرب ليبيا.