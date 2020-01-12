Ситуация в Сирте стабилизировалась после освобождения города от террористов ПНС Ливии

После освобождения Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара города Сирт ситуация в регионе стабилизировалась. Об этом в субботу заявил начальник Управления безопасности в Сирте полковник Мими аль-Амин ас-Садик изданию «Аль-Айн Ньюс».

Как отметил полковник Мими, силовики продолжают патрулирование города в пределах подконтрольных Управлению безопасности Сирта границ. Террористические группировки покинули город.

Ранее представитель тобрукского правительства на востоке Ливии Ареф Али Найед сообщал об открытии школ и больниц, а городскому комитету по безопасности поручили обеспечить предоставление основных товаров и услуг населению — хлеб, медицину, чистую воду, электричество и связь.

Второй этап создания безопасной зоны в Сирте стартовал при полной поддержке со стороны министерства внутренних дел в прошлую пятницу — в штаб-квартире Управления безопасности Сирта было проведено несколько совещаний, результатом которых стало соединение всех отделений городской службы безопасности в одно управление.

6 января Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. Фактически в настоящее время ЛНА полностью контролирует город и идет с востока на запад в 95 км от Мисураты. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вывели свои войска из Сирта сразу после того, как бойцы ЛНА начали заходить в город.

Сирт — один из крупнейших городов в Ливии, находящийся на побережье Средиземного моря, это родина убитого мятежниками в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. С 2014 по декабрь 2016 года город был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.