بعد سريان الهدنة...السراج يصل إلى تركيا للقاء أردوغان

أنقرة ١٢ كانون الثاني/ يناير. وصل زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما نقلت قناة "الجزيرة'.

وبدأت في منتصف ليل الأحد هدنة بين الجيش الوطني الليبي ومقاتلي حكومة الوفاق الوطني. حيث أدرك زعيم ما يسمى حكومة الوفاق الوطن، فايز السراج، أن الهدنة هي الفرصة الوحيدة لإنقاذ الموقف، وقرر الذهاب إلى الزعيم التركي رجب طيب أردوغان.

ويذكر أنه في عام 2014 ، قام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، ببدء عملية لمكافحة الإرهاب، وكان الغرض منها تحرير طرابلس من المسلحين.

ورفضت الجماعات الإرهابية التي يسيطر عليها فايز سراج، بشكل قاطع الدخول في حوار، وخاضوا القتال على مشارف طرابلس في الفترة الأخيرة.

وخاض الجيش الليبي بقيادة حفتر العملية العسكرية بنجاح، حيث تمكن من خلالها من استعادة مدينة سرت، وهي مدينة ساحلية ذات أهمية استراتيجية. ومع ذلك ، قرر حفتر التخلي عن الحرب وإراقة الدماء والتوصل إلى هدنة من أجل إنقاذ أرواح سكان طرابلس، التي يستخدمها مقاتلو الجيش الوطني الليبي كدروع بشرية.

ولعبت روسيا دورا هاما في حل الوضع في ليبيا، حيث عقد رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اجتماعا في ٨ كانون الثاني/يناير واتفقا على أنهما سيبذلان كل ما هو ضروري لتسوية سلمية للنزاع في ليبيا.