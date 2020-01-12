Стерлигов нашел преимущества в возможном подорожании черного хлеба

Москва, 12 января. Российский предприниматель Герман Стерлигов считает, что вероятное подорожание черного хлеба может оказаться полезным для здоровья россиян. Он считает, что сетевые магазины реализуют «отравленный» хлеб, так как зерно подвергается обработке химикатами во время хранения.

Стерлигов уверен, что хлеб из магазинов не пригоден для пищи вне зависимости от цены, передает телеканал «360».

«Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы», — считает Стерлигов.

Он отметил, что его компания повышать цены не планирует и, наоборот, борется за снижение стоимости продукции. Кроме того, они наращивают производственные мощности и выпускают уже 75 буханок хлеба в день.

Стерлигов призвал россиян уезжать из города, сеять рожь и печь хлеб самостоятельно. По его мнению, такой способ сделает людей независимыми от цен на продукты.

«Чтобы не было никаких возмущений по-поводу роста цен, нужно создавать свои крестьянские хозяйства», — заключил он.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают, что в течение года в России за черный хлеб придется платить больше. К этому приведут низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году, что вызвало рост ее стоимости у производителей, передает «Утро.ру».