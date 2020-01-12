ПНС Ливии готовится к новому витку боевых действий

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пользуется перемирием, чтобы накопить силы для будущих ударов — партия сирийских наемников прибыла в Абу Салим.

Пользователи Facebook сообщают о прибытии семи автобусов под охраной четырех автомобилей с установленными пулеметами — так называемыми «техничками». В записи в социальной сети говорится о перевозке сирийских намеников из Мисураты в Триполи, в настоящее время эти автобусы находятся около больницы в Абу Салиме.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, подобный прецедент является тревожным знаком, и мировому сообществу необходимо обратить на это внимание.

«Сейчас, когда установлен режим перемирия, необходимо выработать достаточно четкую систему контроля за подобного рода перемещениями вооруженных лиц и вооруженных формирований, поскольку в противном случае перемирие будет всего лишь краткой преамбулой перед началом новых боевых действий и принесет не мир на ливийскую землю, а будет провоцировать еще более ожесточенные столкновения, которые в конечном счете приведут к новым жертвам среди мирных жителей», — утверждает политолог.

Он отмечает, что подобного рода перемещения уже фиксировались ранее — на протяжении нескольких месяцев группы сирийских боевиков перебазировались на территорию Ливии по морю и по воздуху.

«Это тревожный симптом, потому что он свидетельствует о том, что фактически за счет обученных и побывавших во многих сражениях боевиков, которые находились на территории Сирии, ливийские отряды ПНС будут получать подкрепление, которое приведет к эскалации насилия в стране», — считает Владимир Шаповалов.

Ранее СМИ неоднократно публиковали подтверждения переброски сирийских боевиков из Идлиба и других уголков Сирии с помощью Турции через аэропорт Стамбула. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов не исключает возможности, что официальная Анкара, вопреки договоренностям с Россией, продолжает заниматься поставками боевиков в Ливию на сторону так называемого ПНС.

«Турция взяла на себя обязательства в результате соглашений с Россией, достигнутых в ходе переговоров двух президентов, и это очень важно в достижении мира и стабильности в Ливии. В то же время и нынешние действия Турции, и за предыдущий период заставляют с осторожностью относиться к тому, как Турция выполняет взятые на себя обязательства. Есть высокая доля вероятности того, что за этими действиями стоит Турция, поскольку до этого уже были прецеденты переброски боевиков из Сирии в Ливию. Нужно понимать, что никто, по сути, кроме Анкары, необходимыми инфраструктурными возможностями для переброски боевиков не обладает. Конечно, прямых свидетельств тому сейчас нет, но все же вероятность того, что за этими действиями снова стоит Турция, достаточно высока», — заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило большое расследование, посвященное вмешательству Турции во внутренние дела Ливии посредством поставок оружия на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в обход оружейного эмбарго ООН и боевиков из Идлиба. Подробнее ознакомиться с материалами расследования ФАН можно здесь.