Триполи, 12 января. Пользователи социальных сетей сообщили о прибытии в Триполи из Мисураты новой группы сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Семь автобусов под охраной четырех вооруженных автомобилей перевезли джихадистов из Мисураты в Триполи. В настоящее время автобусы находятся у здания больницы, расположенной в районе Абу Салим.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) и боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) договорились о перемирии, оно начало действовать 12 января. Ранее сообщалось, что главарь так называемого ПНС Файез Саррадж, понимая, что перемирие — единственный шанс на спасение, принял решение отправиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Посредником между конфликтующими сторонами стала Россия. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, которые прошли 8 января, заявили о готовности оказывать содействие мирному решению кризисной ситуации в Ливии.

Важно понимать, что президент Турции поддерживает ПНС. Об этом свидетельствует тот факт, что именно протурецкие группировки из Сирии были направлены в Триполи в качестве поддержки боевиков, которые в настоящее время пользуются перемирием для того, чтобы накопить силы. Об этом подробнее — в материале Федерального агентства новостей, в котором рассказывается о турецком военном вмешательстве в Ливию.