После наступившего перемирия в Ливии боевики ПНС начали терроризировать жителей Триполи

Триполи, 12 января. Боевики вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) заполонили улицы столицы Ливии и теперь терроризируют мирных жителей Триполи.

По словам очевидцев, зоны боевых действий оставили участники таких бандитских групп, как «Силы защиты Гарьяна», «Ополчения Джувейли» и группы «Революционеры Триполи». Они прогуливаются в районе Ас-Сияхийя. Кроме того, головорезы были замечены и в районе улицы Ан-Наср. При этом они пристают к девушкам, оскорбляют стариков.

Напомним, с полуночи 12 января в Ливии вступил в силу режим перемирия. Вечером 11 января командование ЛНА объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Однако силы, поддерживающие ПНС, нарушили соглашение уже через 40 минут. Они начали обстрелы сил ЛНА в районе Айн-Зара, Аль-Затарна и Аль-Машруа.

В воскресенье Лига арабских государств призвала стороны ливийского конфликта соблюдать перемирие и вернуться на путь политического урегулирования.