Сирия, 12 января. Три мирных жителя погибли под огнем исламистов в городе Алеппо. Боевики пренебрегают соблюдением режима тишины на границах «Большого Идлиба». В результате поджога палаток в лагере «Аль-Хол» в Хасаке пострадали беженцы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на западе от Алеппо; распространяют листовки среди жителей Идлиба с призывами покинуть оккупированную зону через гумкоридоры.

«Ансар ат-Таухид»: атаковала позиции САА в северо-западной части Хамы, невзирая на режим тишины.

Курдские вооруженные группировки: атаковали позиции союзников Турции в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (rybar), ссылаясь на курдские медиапорталы, опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел опорного пункта протурецких формирований с позиций Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине кантона Африн. Под ударом оказалась военная техника. Таким образом, курдские боевики не перестают провоцировать боестолкновения с союзниками ВС Турции на линии разграничения сил сторон.

Тем временем появились новые данные о последствиях утреннего обстрела города Алеппо и его окрестностей боевиками вооруженной оппозиции. Тот же источник заявляет о том, что помимо поселения Миньян под огнем оказались кварталы Аш-Шахба и Аль-Халидия, а также улица Аль-Нил, что привело к гибели по меньшей мере трех и ранению еще семи местных жителей. Среди пострадавших есть дети. Отмечается, что правительственные войска, в свою очередь, наносят удары по зонам дислокации джихадистов в пригороде Ар-Рашидин. При этом мирное население, проживающее поблизости от линии соприкосновения сил, было эвакуировано.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (rybar) сообщает о том, что сирийские военнослужащие приступили к сбросу листовок, обращенных к мирным жителям, с призывами покинуть оккупированную зону через гуманитарные коридоры в районе населенных пунктов Абу-Духур, Аль-Хадер и Аль-Хубейт. Прокламации сбрасывают с вертолетов. Как известно, сегодня в полночь на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вступил в силу режим тишины, в рамках которого все боевые действия были приостановлены. Напомним, прежде попытки правительства САР прийти к мирному урегулированию конфликта не приводили к желаемым результатам. Более того, радикалы неоднократно перекрывали пути к гумкоридорам и обстреливали пытающихся бежать сирийцев, надеясь использовать население в качестве «живого щита».

Провинция Хама

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что, несмотря на действующий в регионе режим тишины, боевики антиправительственной группировки «Ансар ат-Таухид» открыли огонь по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях населенного пункта Ар-Расиф к северо-западу от Хамы. Кроме того, поступила информация о взрыве СВУ, в установке которого также подозреваются джихадисты вооруженной оппозиции, в районе города Аль-Азизия. По предварительной информации, несколько человек пострадали. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о детонации бомбы у города Аль-Хувейз.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) обнародовал новые сведения о преступлениях членов семей террористов «Исламского государства»1 в лагере для беженцев «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). Стало известно о том, что четыре женщины пострадали в результате поджога нескольких палаток. Напомним, родственники боевиков содержатся в пункте временного размещения наряду с мирным населением. Как известно, многие из них придерживаются идеологии террористической группировки, ввиду чего их соседство с остальными беженцами угрожает безопасности последних.

1 Организация запрещена на территории РФ.