Иностранцы в соцсетях благодарят Путина за прекращение огня в Ливии

Москва, 12 января. Пользователи Сети во всем мире комментируют долгожданное наступление перемирия в Ливии, достигнутое после того, как президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны к деэскалации.

По мнению многих юзеров, ведение боевых действий прекращено только благодаря российскому президенту, его международному авторитету и дипломатическим навыкам, передает «ПолитРоссия».

«Когда Путин просит о прекращении огня — он получает прекращение огня...», «Генерал Халифа Хафтар объявил о прекращении огня. Когда Путин говорит — люди слушают», «Хорошо. Надеюсь, что теперь у Добра будет возможность одержать победу», — такие комментарии оставляли иностранные пользователи Сети.

Другие отметили важность перемирия на пути к окончанию вооруженного конфликта.

«Ну что тут скажешь? Путин только что устроил дипломатическое землетрясение. Это чертовски огромная победа!», — считает один из юзеров.

Нашлись и те, кто напомнил, с чего началась война в североафриканской войне.

«Ливия была лучшей страной для совместного проживания во всей Африке и имела лучшие социальные льготы, чем некоторые европейские страны. НАТО напала на нее и посмотрите на это сейчас!» — написал пользователь.

Напомним, Путин провел встречу с Эрдоганом, в ходе которой убедил турецкого лидера не поддерживать террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ранее Анкара перебросила в североафриканскую страну боевиков из Сирии на помощь ПНС.

По итогам встречи лидеры призвали стороны прекратить ведение боевых действий, передавало радио Sputnik. Режим прекращения огня в Ливии действует с полуночи 12 декабря.