Болгария прислушалась к критике в свой адрес от Путина

Москва, 12 января. Критические высказывания президента России Владимира Путина подтолкнули Болгарию активнее работать над вопросом строительства собственной газораспределительной сети. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее Владимир Путин говорил, что София притормаживает работу над проектом «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов оправдывался тем, что некоторые процедуры замедляют процесс, но работу завершат согласно установленным срокам — до 31 мая.

Миллер признал, что представители Болгарии прислушались к критике в свой адрес и стали работать куда интенсивнее, передает «Экономика сегодня».

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что запланированные работы идут и нет сомнений, что София выполнит взятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что с 1 января российский природный газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток». Соответствующие переговоры между болгарским «Булгартрансгазом» и российским «Газпромэкспортом» завершились в конце 2019 года, передает «Ридус».

Напомним, что 8 января в Стамбуле официально запустили газопровод «Турецкий поток», который идет по дну Черного моря и объединяет газотранспортные системы России и Турции. Проект состоит из двух веток: одна — для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство длилось больше года,