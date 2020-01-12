Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сама сможет достроить «Северный поток — 2». Технологических препятствий, которые могли бы этому помешать, попросту не существует. Таким образом, санкции США, не позволившие швейцарской компании Allseas закончить укладку труб по дну Балтийского моря, лишь отсрочат неизбежное — «голубое топливо» будет поставляться напрямую из России в Германию. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, нашей стране на это потребуется около четырех месяцев.

«Задержка времени, равно как и изменение экономических и финансовых условий, повлечет за собой удорожание проекта — однако в масштабах уже вложенных в проект средств сумма эта крайне незначительная. Достроить осталось всего лишь 120 километров — примерно десятую часть от общей длины «Северного потока — 2», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, есть несколько технических сценариев достройки трубопровода, и все они рабочие.

«Например, можно перегнать соответствующие суда из Владивостока — это займет два месяца — и из Черного моря. Так что ничего страшного на самом деле не произошло. В конце концов, есть еще и китайцы, с которыми уже, наверняка, ведутся переговоры», — уверен сенатор.

Комментируя вариант помощи от Германии в достройке «Северного потока — 2», который должен стать одним из столпов ее энергетической безопасности, Калашников заявил, что ссуды «Газпрому» не нужны — это самодостаточная компания, которая полностью выполняет взятые перед клиентами обязательства. И в этой связи США попросту зря старались, вводя новые санкции.

«Америка, безусловно, обладает достаточно большим политическим и экономическим весом в мире, однако он далеко не весь лежит под нею, — считает парламентарий. — Есть много других влиятельных игроков, заинтересованных в энергетических проектах России. Так что единственный минус этой «диверсии» — незначительные задержка во времени и удорожание «Северного потока — 2».

Вместе с тем Соединенные Штаты могут пойти на дальнейшее усиление введенных ими санкций, уверен Калашников. Однако это палка о двух концах: чем сильнее американцы вмешиваются в экономическую заинтересованность стран Европы в получении дешевого российского газа, тем больше накапливается раздражение в отношении них.