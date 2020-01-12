Хаджимба примет решение об отставке 12 января

Сухум, 12 января. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба в ближайшее время примет решение об отставке. Об этом заявил лидер оппозиции республики Аслан Бжания.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи с Хаджимбой он лично передал ему требование оставить пост главы страны. Бжания добавил, в переговорах также приняли участвовали замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба, вице-президент Аслан Барциц, оппозиционер, лидер партии «Амцхара» Алхас Квициния.