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Лидер оппозиции Абхазии заявил, что Хаджимба даст ответ об отставке в ближайшее время

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Хаджимба примет решение об отставке 12 января

Сухум, 12 января. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба в ближайшее время примет решение об отставке. Об этом заявил лидер оппозиции республики Аслан Бжания.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи с Хаджимбой он лично передал ему требование оставить пост главы страны. Бжания добавил, в переговорах также приняли участвовали замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба, вице-президент Аслан Барциц, оппозиционер, лидер партии «Амцхара» Алхас Квициния.

«Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», — сказал Бжания в комментарии ТАСС.

 

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Источник: ТАСС
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