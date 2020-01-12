ЛАГ поприветствовала перемирие в Ливии, начавшееся по предложению Путина

Триполи, 12 января. Лига арабских государств приветствовала введение режима прекращения огня в Ливии, которое началось по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

«ЛАГ призывает ливийские стороны придерживаться прекращения боевых действий, добиваться снижения всех проявлений эскалации», — говорится в официальном заявлении панарабской организации.

Представители ЛАГ также выразили надежду, что силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийская национальная армия (ЛНА) поддержат усилия, направленные на то, чтобы прекращение огня стало постоянным, и в стране возобновился политический процесс примирения под эгидой спецпредставителя ООН по Ливии Гассана Саляме и в рамках берлинского процесса.

Напомним, о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по московскому времени командование ЛНА объявило вечером 11 января. Оно вступило в силу с 23.00 по местному времени (00.00 по московскому времени), однако не прошло и часа, как боевики ПНС нарушили режим тишины. Они открыли огонь по позициям 188-го и 128-го пехотных батальонов Ливийской национальной армии в районе Айн-Зара. Кроме того, обстрелы велись в районе Аль-Затарна к юго-западу от Триполи и в районе Аль-Машруа.



