ВМС Ливийской национальной армии задержали итальянское судно

Бенгази, 12 января. Военно-морские силы Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, задержали итальянское судно для проверки. Об этом сообщил представитель командования Али ас-Сабит.

Сообщается, что судно направлялось в город Мисурата, контролируемый террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Принадлежащий Ливийской национальной армии корабль вынудил итальянское судно изменить маршрут и направиться в Бенгази в исполнение приказа командующего штабом ВМС Ливии о запрете захода в порты Мисураты и Хомса», — рассказал Али ас-Сабит.

По его словам, сейчас военнослужащие ЛНА допрашивают членов команды судна и осматривают корабль.

Представитель ЛНА пояснил, что судно является коммерческим. В случае отсутствия оружия на борту и иных запрещенных предметов, корабль будет отпущен после разгрузки в Бенгази. Если же военные обнаружат оружие, то команду отправят под арест.

Ранее ЛНА выпустила заявления, предостерегая иностранные судна от захода в порты Мисраты и Хомса, поскольку контролируются террористами ПНС.

Напомним, во время двусторонней встречи президент России Владимир Путин убедил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от оказания поддержки боевиков ПНС Ливии. Ранее Анкара осуществляла переброску в Ливию террористов из Сирии на помощь ПНС.

По итогам встречи президенты выступили с призывом прекратить огонь в североафриканской стране, сообщало радио Sputnik.