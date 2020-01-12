Главарь ПНС после заключения перемирия в Ливии прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом

Анкара, 12 января. Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж прибыл в Турцию для встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

В воскресенье в полночь по московскому времени начало действовать перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками Правительства национального согласия (ПНС). Главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, понимая, что перемирие — единственный шанс на спасение, принял решение отправиться к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, в 2014 году армия под командованием фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию, цель которой заключалась в освобождении Триполи от боевиков.

Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования, которые опираются на поддержку вооруженных группировок, категорически отказывались вести диалог. Последнее время боевые действие велись на окраинах Триполи.

Армия Хафтара успешно вела операцию, в том числе ей удалось отбить у боевиков Сирт — стратегически важный портовый город. Однако Хафтар принял решение отказаться от войны и кровопролития и пойти на перемирие, чтобы сохранить жизни жителей Триполи, которые боевики ПНС используют в качестве живых щитов.

Весомую роль в урегулировании ситуации в Ливии сыграла Россия. Так, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу и договорились, что будут делать все необходимое для мирного урегулирования конфликта в Ливии.