Путин в шутку предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Дамаск, 12 января. Президент России Владимир Путин во время визита в Сирию в шутку посоветовал главе страны Башару Асаду пригласить в Дамаск американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Во время встречи президентов РФ и Сирии был упомянут апостол Павел, проделавший нелегкий путь в Дамаск. Асад в шутку сказал, что «если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально».

В ответ Путин посоветовал сирийскому коллеге пригласить президента США в Дамаск.

«Пригласите его, он приедет!» — заявил российский лидер.

Асад отметил, что готов встретиться с Трампом в Дамаске, а Путин пообещал передать американскому президенту приглашение.

Путин совершил визит в Сирию во вторник, 7 января. Башар Асад встретил президента РФ в командном пункте ВС России. Лидеры оценили ситуацию в различных регионах страны и провели двусторонние переговоры.

По итогам встречи Асад на русском языке поблагодарил Путина, сообщал НСН.

Кроме того, Путин посетил Омейядскую мечеть и встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.