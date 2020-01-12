Галина Польских опровергла слухи о состоянии своего здоровья

Москва, 12 января. Российская актриса Галина Польских назвала ошибкой слухи о ее госпитализации.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что Народная артистка РСФСР попала в больницу из-за плохого самочувствия.

Артистка сообщила, что эта информация не соответствует действительности. В данный момент она находится дома и прекрасно себя чувствует.

Звезда советского кинематографа пояснила, что скорую вызывали ее дочери, чтобы сделать кардиограмму, передает «Пятый канал».

Отмечается, что источник «Народных новостей» также опроверг информацию о госпитализации актрисы.

Ранее сообщалось, что Народный артист России Геннадий Юхтин — звезда «Неуловимых мстителей», «Весны на Заречной улице» и других классических советских фильмов — попал в больницу после домашнего происшествия: 87-летний актер повредил бедро, передает «Царьград».